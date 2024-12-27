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Fransa, Çad'daki bir askeri üsten çekildi

Fransa, Çad'daki bir askeri üsten çekildi Fransa ile Çad arasındaki işbirliği anlaşmasının sona ermesinin ardından, Paris hükümeti, Çad'daki Faya Askeri Üssü'nü tahliye etti.