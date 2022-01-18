Fransa Cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a ırkçı sözlerinden dolayı para cezası verildi

Fransa'nın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, göçmen çocuklarla ilgili "hırsız, katil, tecavüzcü" ifadelerini kullandığı için 10 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Fransa'nın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'a, göçmen çocuklar için kullandığı ırkçı ve çirkin ifadeler sebebiyle para cezası verildi.

10 BİN EURO PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı Zemmour'a nefrete teşvik ve göçmenleri alenen aşağılamak suçlarından 10 bin euro para cezası verdi. Zemmour'un Avukatı Olivier Pardo ise, mahkemenin verdiği karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Zemmour ile birlikte yargılanan CNews Yayın Yönetmeni Jean-Christophe Thiery'e ise göçmenlere karşı kamu nefretini kışkırtmak suçundan 3 bin euro para cezası verildi.

GÖÇMENLERE HAKARET ETTİ

Zemmour, 29 Eylül 2020'de CNews televizyon kanalına çıkarak göçmen çocuklarla ilgili "hırsız, tecavüzcü, katil" ifadelerini kullanarak, "Onların burada yapacak bir şeyleri yok, onlar hırsızlar, katiller, tecavüzcüler, hepsi bu, kovulmaları ve gelmemeleri gerekiyor" demişti.

15 KEZ YARGILANDI, 2 KEZ CEZA ALDI

Zemmour, daha önce de ırkçı davranışları ve nefret söylemleri nedeniyle 15 defa yargılanmış 2 defa ceza almıştı. Şubat 2011'de ırkçı davranışları ve nefrete tahrik suçlarından bin euro para cezasına, Haziran 2017'de ise Müslümanlara karşı şiddet ve damgalayıcı ifadeler kullanması nedeniyle de 5 bin euro para cezasına çarptırılmıştı.