Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İsrail'e derin kızgınlık duyuyorum Macron, yardım için bekleyen Filistinlileri hedef alan İsrail'e tepki gösterdi. Fransız lider, yaşananlarla ilgili gerçeğin ortaya çıkarılmasını istedi.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, yardım almak için bekleyen Filistinlilere saldırı düzenledi.

Saldırıda onlarca kaybı yaşanırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan açıklama geldi.

Macron, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrailli askerlerin dün insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açmasına tepki gösterdi.

'Derhal ateşkes' istedi

Gazze'de durumun dramatik olduğunu ve tüm sivillerin korunması gerektiğini belirten Macron, bölgede insani yardımın dağıtılması için derhal ateşkes sağlanmasını istedi.

"Derin kızgınlık duyuyoruz"

Macron, "İsrailli askerlerin sivilleri hedef aldığı Gazze'den bize ulaşan görüntüler karşısında derin kızgınlık duyuyoruz." ifadesini kullandı.

İsrailli askerlerin insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açmasını kınayan Macron, bu olayla ilgili gerçeğin ortaya çıkmasını ve adaletin sağlanmasını talep etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, uluslararası hukuka saygı duyulması çağrısında bulundu.

112 Filistinli katledildi

İsrail ordusu, dün Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli hayatını kaybetmiş, 760 Filistinli yaralanmıştı.