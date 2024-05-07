Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Rusya'da iktidar değiştirme peşinde değiliz Macron, Rus mevkidaşı Putin'e verdiği mesajda "Seni devirme niyetimiz yok" dedi. Fransız lider, Ukrayna'ya desteği sürdüreceklerini söyledi.

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Rusya konusunda tartışmalı sözlere imza atan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moskova ile çatışma peşinde olmadıklarını söyledi.

Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Paris'te ağırladı. İkili, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Macron, Rusya ile savaşmak istemediklerini söyledi. Macron, Kremlin'de iktidar değişikliği aramadığını da belirtti.

"Rusya'da iktidar değişikliği arayışında değiliz"

"Rusya ya da Rus halkıyla savaşta değiliz." diyen Fransız lider, "Rusya'da iktidar değişikliği arayışında da değiliz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya destek mesajı

Macron, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin tavrını bir kez daha dile getirirken şöyle dedi:

Avrupa Birliği ülkeleri olarak, ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeye hazırız.

Tartışmalı öneri: Ukrayna'ya asker gönderebiliriz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gerekirse Ukrayna topraklarına asker konuşlandırabileceklerini söylemişti.

Bu seçeneği dışlamadığını belirten Macron, hem ülkesinden hem de NATO içerisinden peş peşe tepkilerle karşılaşmıştı.

"Rusya'nın kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız"

Macron, Rusya'nın saldırılarını artırması durumunda, Avrupa'nın tamamının Ukrayna'ya asker göndermek zorunda kalacağını savunmuş ve şöyle demişti: