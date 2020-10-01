Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye, Suriye’den paralı savaşçıları Dağlık Karabağ’a gönderiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin Suriyeli paralı savaşçıları Dağlık Karabağ'a gönderdiğini iddia etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'da yine Türkiye karşıtı asılsız bir iddia geldi...

Macron, AB liderler zirvesi için geldiği Brüksel'de "Şu an elimizde Suriyeli cihatçıların Gaziantep'ten çıkarak Dağlık Karabağ'a götürüldüğüne dair çok net bilgi var." suçlamasıyla bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı.

MACRON'DAN TÜRKİYE'YE YÖNELİK YENİ SUÇLAMA: SAVAŞÇI GÖNDERDİLER...

AB liderler zirvesi öncesi konuyla ilgili açıklama yapan Macron'un, konuyla ilgili açıklamalarının tamamı şöyle:

"Bugün elimize geçen kesin bilgilere göre, cihatçı gruplara bağlı Suriyeli savaşçılar, Gaziantep üzerinden Karabağ'da cepheye katılmak üzere yola çıktı. Bu sonuçları değiştirecek çok büyük bir yeni gelişme. Önümüzdeki saatlerde Avrupa Konseyi'nde konuşacağız. Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'la elimizdeki bilgiler hakkında görüşüyoruz."

Macron: Türkiye, Suriye’den paralı savaşçıları Dağlık Karabağ’a gönderiyor VİDEO

MACRON PUTİN'LE OLAN GÖRÜŞMESİNDE BİR KANIT SUNMADI

Öte yandan Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğü ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir ateşkese varılması için ortak çaba sarf etme konusunda anlaştığı belirtildi.

Ancak Fransa, "Suriyeli savaşçıların çatışma bölgesine gönderildiği" iddialarını destekleyecek kanıt sunmadı. Kremlin de görüşmeyle ilgili açıklamasında söz konusu iddialardan bahsetmedi.