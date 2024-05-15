Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yeni Kaledonya'da olağanüstü hal istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris yönetiminin Hint-Pasifik'teki özerk bölgesiyle ilgili OHAL kararı aldı.
Macron, Yeni Kaledonya'daki şiddet olayları sonrası Ada'da "olağanüstü hal" ilan edilmesini istedi.
Elysee Sarayı'ndan, Yeni Kaledonya'daki duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Macron'un Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi ile toplantısının ardından konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Yeni Kaledonya halkıyla dayanışma mesajı
Ada'daki şiddet olaylarını kontrol altına almaya çalışan güvenlik güçlerini gösterdikleri çabadan dolayı takdir eden Macron, Yeni Kaledonya halkıyla dayanışma mesajı verdi.
Macron, dünden bu yana şiddetini artıran olaylarda 3 kişinin ölümünden ve 1 jandarmanın yaralanmasından derin üzüntü duyduğunu kaydetti.
OHAL kararı
Yeni Kaledonya'da olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin kararın, 16.30'da toplanacak Bakanlar Kurulunda görüşülmesini isteyen Macron ayrıca, hükümete Ada'nın siyasi temsilcilerini diyalog için Paris'e çağırması talimatı verdi.
Fransız hükümetinin reformuna karşı çıkıyorlar
Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlışları, seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.
İş yerleri ve araçlar yakıldı
Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verildi.
130 kişinin gözaltına alındığı ve 60'tan fazla güvenlik görevlisinin yaralandığı olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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