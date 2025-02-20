Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Ukrayna değerlendirmesi

AA & Ensonhaber

İki yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili önemli adımlar atan ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesi de olumlu geçti..

Yüz yüze görüşme için tarih henüz netleşmemiş olsa da iki ülke arasındaki temaslar ılımlı atmosferde ilerliyor..

Ancak Trump'ın son günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky hakkında söylediği ifadeler ve tavrı, Avrupa ülkelerini tedirgin ediyor..

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün sosyal medya hesabından canlı yayın açarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu..

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı "Avrupa’daki seçimleri manipüle ederek, Kuzey Kore askerlerini sahaya sürerek, siber saldırılar düzenleyerek, İran’la işbirliği yaparak" halihazırda "küreselleştirdiğini" ileri süren Macron, Ukrayna’daki barış sürecinin Avrupa için önemli olduğunu bir kez daha vurguladı.

"BARIŞ İSTİYORUZ AMAUKRAYNA'NIN TESLİM OLMASI ANLAMINA GELEN BİR ATEŞKES İSTEMİYORUZ"

"Biz barış istiyoruz ancak Ukrayna’nın teslim olması anlamına gelen bir ateşkes istemiyoruz." ifadesini kullanan Macron, bu konuda Rusya lehine ödün verilmemesi gerektiğine işaret etti.

TRUMP'A SESLENDİ: PUTİN'E KARŞI ZAYIF OLAMAZSIN

Macron, Rusya-ABD arasında artan ve Avrupalı devletlerin masa dışında kalmak istemediği Ukrayna müzakerelerine ilişkin daha sıkı pazarlıkların yapılması gerektiğini belirterek, "(ABD Başkanı Donald Trump'a) Şunu söyleyeceğim: Putin'e karşı zayıf olamazsın. Bu sen değilsin, bu senin kumaşın değil, bu senin çıkarına değil. Putin karşısında zayıf olursan, Çin'e karşı nasıl inandırıcı olabilirsin?" dedi.

"KİMSE UKRAYNA İÇİN NATO'YA VEYA AB'YE GİRME HAKKI YOK DİYEMEZ"

Öte yandan Ukrayna’da barış koşullarının Avrupa güvenliği için önemli olduğunu ve Rusya’nın bir başka Avrupa ülkesine daha saldırmaması konusunda caydırıcı güvenlik tedbirleri alınması gerektiğini vurgulayan Macron, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliği konusuna da değindi.

Macron, "Şu an içinde bulunduğumuz durumda hiç kimsenin Ukrayna'nın, 'AB'ye veya NATO'ya girme hakkı yok' demeye hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Macron'un açıklamaları, ABD yönetiminin Ukrayna’nın NATO’ya üye olmaması gerektiğini savunduğu, Ukrayna’da barış müzakerelerine ilişkin diplomatik temasların arttığı ve olası bir ateşkes durumunda Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinin Avrupalı devletlerin gündeminde olduğu bir dönemde geldi.