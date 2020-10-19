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- Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte Macron karantinaya alındı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte Macron karantinaya alındı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, geçtiğimiz Perşembe günü koronavirüslü olan bir kişiyle temas ettiği gerekçesiyle kendini 7 günlük karantinaya aldı.
- İHA
- 19.10.2020 - 20:28
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, geçtiğimiz Perşembe günü Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilen bir kişiyle temas etmesi nedeniyle kendisini 7 günlük karantinaya aldı.
HERHANGİ BİR BELİRTİSİ YOK
Herhangi bir belirti göstermediği öğrenilen Macron’un sağlık yetkililerinin tavsiyelerine uyarak karantinaya girdiği belirtildi.
Macron’un karantinada olması nedeniyle Çarşamba akşamı Paris Sorbonne Üniversitesi’nin avlusunda yapılması planlanan terör mağduru öğretmenin anma törenine katılmayacağı bildirildi.