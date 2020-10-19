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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte Macron karantinaya alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte Macron karantinaya alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, geçtiğimiz Perşembe günü koronavirüslü olan bir kişiyle temas ettiği gerekçesiyle kendini 7 günlük karantinaya aldı.