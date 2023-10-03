Fransa Dışişleri Bakanı Ağrı Dağı'nı Ermenistan toprağı olarak gösterdi Erivan'ı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ağrı Dağı'nı Ermenistan toprağı olarak gösteren paylaşım yaptı.

ensonhaber.com Ermenistan'ın saldırıları ve provokasyonları ve sonrası Azerbaycan gerekli adımı attı. Kardeş ülke Azerbaycan, Karabağ'da 'Antiterör' adını verdiği operasyonu başlattı. Bölgede tahliyeler sürerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü savunduklarını iddia etti. Fransa, Ermenistan'a verdiği destekle biliniyor Hatta Macron, "Ermenistan'ın toprak bütünlüğü tehdit edilirse Fransa, Erivan'ın yanında yer alır" diye vurguladı. Bu açıklamanın ardından Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Ermenistan'a gitti. Colonna ziyaret sonrası sosyal medya hesabı üzerinden skandal bir paylaşımda bulundu. Ağrı Dağı'nı Ermenistan toprağı gibi gösterdi Fransız Bakan, Ağrı Dağı'nı Ermenistan toprağı olarak gösteren paylaşım yaptı. Ağrı Dağı'nı paylaşan Fransız Bakan, "Ermenistan'a geri döndüm" ifadelerini kullandı. Colonna'nın yaptığı küstah paylaşım sosyal medyada sert tepkilere neden oldu.