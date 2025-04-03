Fransa: Donald Trump kendini dünyanın efendisi sanıyor

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, dün "Büyük Gün" olarak nitelendirdiği bir açıklamayla yeni gümrük vergileri listesini duyurdu.

Trump, bazı ülkelere uygulanan vergi miktarını iki katına çıkarırken, listeye yeni ülkeler de eklendi.

Trump’ın bu hamlesi, misilleme yarışına girdiği Avrupa Birliği’nin (AB) tepkisine neden oldu.

"AB TİCARET SAVAŞINA HAZIR"

Fransa Hükümet Sözcüsü Sophie Primas, perşembe günü RTL radyosuna yaptığı açıklamada, AB’nin ABD ile bir "ticaret savaşına hazır olduğunu" ve Trump’ın yeni tarifelerine karşı "çevrimiçi hizmetleri hedef almayı" planladığını belirtti.

Primas, "Üretim üzerinde olumsuz bir etki göreceğimizden eminiz." diyerek özellikle şarap ve alkollü içecekler sektöründeki "güçlü" etkiden duyduğu endişeyi dile getirdi.

"KENDİNİ DÜNYANIN EFENDİSİ SANIYOR"

Primas, "Elimizde çok sayıda araç var ve bu ticaret savaşına hazırız. Ardından üretim sektörlerimizi nasıl destekleyeceğimize bakacağız." diye ekledi.

Fransa sözcüsü, Trump’ın tutumunu sert bir şekilde eleştirerek, "Kendini dünyanın efendisi sanıyor. Bu, unuttuğumuz ama şimdi büyük bir kararlılıkla geri dönen emperyalist bir duruş." dedi.

"VERGİLENDİRİLMEYEN ALANLARI HEDEF ALACAĞIZ"

AB’nin iki aşamalı bir yanıt hazırladığını ifade eden Primas, ilk aşamanın nisan ortasında çelik ve alüminyumu kapsayacağını, ikinci aşamanın ise nisan sonuna kadar tüm ürün ve hizmetleri hedefleyeceğini belirtti.

Primas ayrıca, "Tartışmalar sürüyor, ancak çevrimiçi hizmetler gibi şu anda vergilendirilmeyen alanları da hedef alacağız." dedi.