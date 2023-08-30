Fransa Gabon'da askeri darbeye tepkili: Olayları yakından izliyoruz Paris yönetimi, seçim sonuçlarının ilanından sonra yaşananlara tepkisini dile getirdi. Fransa oluşan tabloya saygı duyulması gerektiğini belirtirken, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği de açıklama yaptı.

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AA & Ensonhaber

Afrika ülkesi Gabon, askeri darbeye sahne oldu.

Ülkede cumhurbaşkanı seçiminin sonuçları ilan edildi. Açıklamanın ardından, askerler yönetime el koydu.

Ulusal televizyon binasına giren askerler, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu. Cunta yanlısı gruplar, başkent Libervil sokaklarında gösteri düzenledi.

Fransa darbeyi kınadı: Gözümüz Gabon'da

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimindeki Fransa, Gabon'daki askeri darbeyi kınadığını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, söz konusu ülkedeki olayları yakından takip ettiklerini söyledi.

"Seçim sonuçlarına saygı duyulmalı"

AFP'nin aktardığına göre, Veran, seçim sonuçlarının öğrenilmesinin ardından, bu sonuçlara saygı duyulmasını görmek istediklerini vurguladı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da Gabon'daki durumu "çok yakından" takip ettiklerini dile getirdi. Borne, açıklamasında ayrıntıya yer vermedi.

Fransız maden şirketi faaliyetlerini durdurdu

Gabon'da büyük manganez operasyonları bulunan Fransız madencilik grubu Eramet, ülkedeki tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Fransa merkezli çok uluslu petrol şirketi TotalEnergies, en büyük önceliğinin Gabon'daki "çalışanlarının ve operasyonlarının güvenliğini sağlamak" olduğunun altını çizdi.

TotalEnergies, Gabon'da 350 çalışana sahip olduğunu ve 45 benzin istasyonuyla ülkenin ana petrol ürünleri distribütörü olduğunu aktardı.

Gabon ayrıca söz konusu şirketin 2022'deki petrol ve gaz üretiminin yüzde 0,6'sını oluşturdu. TotalEngergies, ülkede 90 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor.

Çin ve Rusya: Yakından izliyoruz

France 24'ün haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin "tüm taraflara" Ali Bongo'nun güvenliğini garanti altına alması çağrısında bulundu ve "Çin, durumu yakından takip ediyor." diye ekledi.

Rusya da durumu yakından izlediğini bildirirken, Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Josep Borrell, Gabon'daki olayların bölgedeki istikrarsızlığı artırabileceğine dikkati çekti.

AB: Bölge çok zor durumda

AB savunma bakanlarının Afrika ülkesinin durumunu görüşeceğini ifade eden Borrell, şöyle dedi:

Orta Afrika Cumhuriyeti'nden başlayarak Mali'den sonra Burkina Faso'ya, şimdi Nijer'e, Gabon'a kadar bütün bölge çok zor durumda.

Darbenin lideri için 'başkan' tezahüratı

Bu arada Gabon'da darbenin lideri olan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Birliği Komutanı General Brice Oligui Nguema, diğer askerler tarafından omuzlarda taşındı.

Askerler, General Nguema için "Oligui başkan" diye tezahürat yaptı.

Cumhurbaşkanı Bongo ev hapsinde

Bir grup askerin yönetimi ele geçirdiğini açıkladığı Gabon'da, Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun ev hapsinde tutulduğu belirtildi.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi" ismini veren askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Bongo'nun ev hapsinde tutulduğu bildirildi.

Bongo'nun oğullarından birinin de "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

Gabon'da askeri darbe

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Ali Bongo üçüncü kez kazandı

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.

64 yaşındaki Ali Bongo, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo'dan 2009'da görevi devralmıştı.

Seçimlerde hile iddiası

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, Ali Bongo'ya karşı verdiği başkanlık mücadelesinde seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.