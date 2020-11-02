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    Fransa halkının yüzde 74'ü hükümete güvenmiyor

    Fransa halkının yüzde 74'ü hükümete güvenmiyor

    Fransa'da yapılan bir ankete göre, ülkede hükümete güvenmeyenlerin oranı yüzde 74 olarak belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 05:40
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 06:48
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    Fransa'da Macron yönetimindeki hükümetin güven anketi yapıldı.

    Fiducial/Odoxa araştırma şirketinin anketinde, Fransa'da hükümetin aldığı güvenlik tedbirlerinin kendilerini terör ya da diğer saldırılara karşı koruyacağına güvenmeyenlerin oranı yüzde 74 çıktı.

    Güvenenlerin oranı temmuz ayında yapılan ankette yüzde 42 oranında çıkmıştı.

    GÜVENENLERİN ORANI YÜZDE 40'IN ALTINA HİÇ DÜŞMEMİŞTİ

    Son 4 yılda hükümetin kendilerini koruyacağına inananların oranı, Ekim 2019'da bir polis karakoluna yönelik saldırısı sonrası hariç yüzde 40'ın altına hiç düşmemişti.

    Ayrıca, ankete katılanların yüzde 57'si Fransa sokaklarında, özellikle ibadet yerleri yakınlarında yeterince polis ve asker olmadığını düşünüyor.

    Ülkede yapılan 7 güven anketinin eylül ayı ortalaması, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir önceki ay yüzde 41 olan güvenin yüzde 38,7'ye gerilediğini ortaya koymuştu.

    Fransa halkının yüzde 74 ü hükümete güvenmiyor #1

    Fransa halkının yüzde 74 ü hükümete güvenmiyor #2

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