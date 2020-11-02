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Fransa halkının yüzde 74'ü hükümete güvenmiyor

Fransa halkının yüzde 74'ü hükümete güvenmiyor

Fransa'da yapılan bir ankete göre, ülkede hükümete güvenmeyenlerin oranı yüzde 74 olarak belirlendi.