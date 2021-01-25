Fransa ile Yunanistan'dan, Rafale savaş jeti anlaşması

Fransa ile Yunanistan'dan, Rafale savaş jeti anlaşması

Paris, 18 adet savaş uçağını Yunanistan'a satacak. Teslimat, bu yılın ortasından itibaren başlayacak.

Atina ile Paris yönetimleri, savunma alanında iş birliği konusunda adım atacak.

Yunanistan, 18 adet Fransız Rafale savaş uçağı satın almak için 2.8 milyar dolarlık anlaşma imzalayacak.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin, anlaşmayı imzalamak için bugün Yunanistan'ın başketi Atina'ya gideceği belirtildi.

12'Sİ ESKİ UÇAK

Anlaşma kapsamında Yunanistan'a 12'si kullanılmış, 6'sı yeni olmak üzere toplam 18 savaş uçağı sağlanacak.

Yunanistan basınına göre, savaş uçaklarının teslimatı, bu yılın ortasından itibaren başlayarak, 2 yıl içinde tamamlanacak.

ASKERLİK SÜRESİ ARTIRILIYOR

Öte yandan mayıs ayından itibaren, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ndeki zorunlu hizmet süresi, asker sayısını artırmak için 9 aydan 12 aya çıkarılacak.