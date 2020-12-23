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    Fransa, İngiltere'ye kapılarını açıyor

    Fransa, İngiltere'ye kapılarını açıyor

    Fransa, koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği İngiltere'den yolcuların gelişine yarından itibaren izin verecek.
    • AA
    • 23.12.2020 - 00:07
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    Fransa, mutasyona uğrayan koronavirüsün yeni türü sebebiyle, İngiltere'ye uyguladığı seyahat yasağı ile ilgili yeni bir karar aldı.

    Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'de bulunan Fransızların, Avrupa vatandaşlarının, İngilizlerin ve zorunlu olarak seyahat edecek kişilerin yarından itibaren Fransa'ya girişlerine izin verileceği belirtildi.

    NEGATİF TEST SONUCUNU İBRAZ ETMESİ ŞARTIYLA

    Kara, deniz veya hava yolu ulaşımıyla ülkeye giriş yapacak yolcuların, yetkililere en geç 72 saat önce yapılan ve koronavirüs testinin negatif olduğunu gösteren belgeyi ibraz etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, sınırlarda bunun kontrol edileceği kaydedildi.

    Fransa, İngiltere ye kapılarını açıyor #1

    6 OCAK 2021'E KADAR SÜRECEK

    Açıklamada, bu uygulamanın 6 Ocak 2021'e kadar süreceği, tır geçişlerine ilişkin kararın ise birkaç saat sonra alınacağı aktarıldı.

    Fransa, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespiti nedeniyle İngiltere'den seyahatleri 48 saat süreyle durdurma kararı almıştı. Bu karar nedeniyle İngiltere'deki Dover Limanı'na çıkan kara yolunda uzun tır kuyrukları oluşmuştu.

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