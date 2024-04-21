Fransa: İran, Avrupa için güvenlik sorununa neden oluyor Savunma Bakanı Lecornu, İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmaması için ülke olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Fransız Bakan, Tahran hakkında "Avrupa için güvenlik sorunu" ifadesini kullandı.

AA & Ensonhaber

İran-İsrail hattında karşılıklı düzenlenen saldırılara karşı Fransa devreye girdi.

Orta Doğu'da yeni bir savaşın çıkma ihtimalinden endişe eden Paris yönetimi, tarafları sakinleştirmeye çalıştığını söyledi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, İran-İsrail gerilimi sonrası bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmede bulunarak, ülkesinin Orta Doğu'da gerginliğin artmasını önlemek için her şeyi yaptığını söyledi.

İsrail'in saldırıları 'meşru müdafaa'

Fransız gazetesi Le Parisien'e verdiği röportajda Lecornu, 7 Ekim saldırıları sonrası İsrail'in "meşru müdafaa kapsamında askeri operasyon başlattığı" değerlendirmesinde bulundu.

"İran istikrarsızlık yaratıyor"

İsrail saldırıları sonrası, İran'a bağlı Şii milis güçlerinin Suriye ve Irak'taki faaliyetlerine ve Yemen’de İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki gemileri hedef almasına ilişkin olarak Lecornu, İran'ın bölgede "güvensizlik ve istikrarsızlık" yarattığı yorumunda bulundu.

"Avrupa için güvenlik sorunu"

Lecornu, İran-İsrail gerilimi bağlamında, İran'a karşı savaşta olmadıklarını ancak İran'ın sadece İsrail ve bölge ülkeleri için değil Avrupa için de bir güvenlik sorunu oluşturduğunu ancak Fransa'nın Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasını önlemek için her şeyi yaptığını söyledi.

"Rusya'ya yardım ediyorlar"

Bakan Lecornu, İran'ın, Ukrayna'ya karşı savaşında Rusya'ya yardım ettiğini ve nükleer programını geliştirme riski taşıdığını kaydetti.

İsrail'e hava saldırısı sırasında İran'a ait drone'ları Ürdün hava sahasında vurmalarına muhalefetten gelen eleştirileri değerlendiren Lecornu, müdahalenin Ürdün otoriteleri ile mutabakat çerçevesinde Fransa'nın bölgedeki askeri varlıklarını tehditlere karşı korumak için yapıldığını belirtti.

"İsrail'e silah satmıyoruz"

Fransa'nın İsrail’e silah satıp satmadığına ilişkin soruya "hayır" yanıtını veren Lecornu, ülkesinin İsrail'e 2022'de 15 milyon euro tutarında olmak üzere sadece yedek parça transferi olduğunu ifade etti.

Lecornu, "Fransa’nın İsrail'e silah satışı hakkında şüphe uyandırmaya çalışan" muhalefeti sorumsuzlukla suçladı.