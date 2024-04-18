Fransa: İsrail'in güvenliğine bağlıyız Savunma Bakanı Lecornu, İsrailli mevkidaşı Gallant'a verdiği mesajda "Güvenliğinize bağlıyız" dedi.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki Paris yönetimi, İsrail'e "sarsılmaz" desteğini açıkladı.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Tel Aviv'in güvenliğine bağlı olduklarını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lecornu, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştü.

İran'a kınama, İsrail'in güvenliğine destek

Lecornu, görüşmede, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını bir kez daha kınadıklarını belirtti.

"İran ve ona bağlı milis güçlerin yarattığı güvenlik tehdidine ve istikrarsızlaştırmaya" ilişkin endişelerini dile getiren Lecornu, Fransa'nın, İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yineledi.

"Tüm nüfuzumuzu kullanmaya kararlıyız"

Öte yandan Lecornu, Orta Doğu'da gerilimi tırmandırmanın "kimsenin çıkarına olmadığını" söyledi.

Fransız Bakan, ülkesinin bunu önlemek için "tüm nüfuzunu kullanmaya kararlı" olduğunu ifade etti.

Ateşkes çağrısı

Sebastien Lecornu, ayrıca Gazze'deki acil insani durum nedeniyle Fransa'nın bir an önce ateşkes sağlanmasını istediğini hatırlattı.