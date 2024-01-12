Fransa: Kızıldeniz'deki gerilimin sorumlusu Husiler Paris yönetimi, "Gerilimin son derece ciddi sorumluluğunu Husiler taşıyor" dedi. Almanya, hava saldırılarının gerilimin tırmanmasına karşı yapıldığını belirtirken, "Kızıldeniz'de istikrarı yeniden tesis etmek istiyoruz" denildi.

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Kızıldeniz'deki gerilime Fransa da müdahil oldu.

Yemen, ABD ve İngiltere'nin hava saldırılarına maruz kalırken, Husiler ise İsrail'e giden gemileri hedef almayı sürdüreceklerini söyledi.

Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurmuştu.

Fransa Husileri kınadı

ABD ve İngiltere'nin saldırılarının ardından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimindeki Fransa açıklama yaptı.

Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları kınanırken, yaşananların sorumluluğunun bu grupta olduğu bildirildi.

"Sorumluluğu Husiler taşıyor"

Tansiyonun düşürülmesini isteyen Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi:

Bu silahlı eylemlerle bölgedeki gerilimin son derece ciddi sorumluluğunu Husiler taşıyor.

Almanya: Daha fazla saldırıyı önlemek için yapıldı

Bir açıklama da Almanya'dan geldi. Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husi hedeflerine saldırıların, daha fazla saldırıyı önlemeyi amaçladığını savundu.

Husiler haftalardır Kızıldeniz'deki ticari ve askeri gemilere agresif bir şekilde saldırıyor, denizcileri rehin alıyor. Bu yasa dışı saldırılar, BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere geniş çapta kınandı.



ABD ve İngiltere'nin bugünkü tepkisi, daha fazla saldırıyı önlemek için Yemen'deki Husi askeri hedeflerine yöneliktir ve BM Şartı ile tutarlıdır.

"Amacımız gerilimi azaltmak"

The Guardian'ın aktardığına göre, bakanlık, "Amacımız, gerilimi azaltmak ve Kızıldeniz'de istikrarı yeniden tesis etmek olmaya devam ediyor." diye ekledi.