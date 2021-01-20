Fransa: Kumaş maske, koronavirüsün varyantına karşı koruyamayabilir

Fransız sağlık yetkilileri, bez maske kullanımındaki riske dikkat çekti.

Koronavirüs salgınından korunmak için maske kullanmak, hayati derecede öneme sahip.

Ancak son dönemde ortaya çıkan mutasyona uğramış koronavirüs karşısında kumaş maske kullanımının etkisiz olduğu belirtildi.

BEZ MASKE TARTIŞMASI

Fransa'da koronavirüs çalışma grubunun eş başkanı Didier Lepelletier, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Daha bulaşıcı olan bazı yeni varyantların nüfuz etmesi söz konusu olduğunda, halka ne tür bir maske önerileceği sorusu ortaya çıkıyor." dedi.

VİRÜSE KARŞI KORUMA GARANTİSİ YOK

Bez maskelerin tekrar kullanılabildiği için insanlar tarafından tercih edildiğini belirten Lepelletier, bununla birlikte söz konusu maskelerin yeni koronavirüs varyantlarına karşı koruma sağlama noktasında bir garanti vermediğini söyledi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran da ev yapımı yüz koruyucuların virüse karşı tam anlamıyla korumadığını belirtti.

FRANSA'DA MASKE CEZASI

Ev yapımı kumaş maskelerde tanımlanan ana sorunlardan birinin, resmi olarak kontrol edilmemiş olmaları ve bu nedenle koruma seviyelerinin kullanılan kumaşa, kalınlığa ve işçiliğe bağlı olarak değişebildiği kaydedildi.

Fransa'da kumaş maske kullanımı bir kural olmaktan çok tavsiye niteliği taşıyor. Ülkede maske kullanmamanın cezası 135 euro olarak belirlendi.

SALGININ BİLANÇOSU

Koronavirüs salgını kaynaklı vaka sayısının 2.9 milyonu geçtiği Fransa'da 71 binden fazla kişi hayatını kaybetti.