Fransa, Nijer'deki vatandaşlarını tahliye ediyor

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Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Fransa büyükelçiliğine saldırı
Yıllarca bölgede sömürge gücü olarak faaliyet gösteren Fransa'ya yönelik tepkiler kapsamında Niamey'de 30 Temmuz'da Fransız Büyükelçiliği'nin önünde toplanan binlerce gösterici, hedef aldıkları elçilik binasına hasar vermişti.
Fransa, ülkenin çıkarlarına veya vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya derhal ve sert şekilde karşılık vereceğini açıkladı.
Fransızların tahliyesi başladı
Harekete geçen Fransız hükümeti vatandaşlarını ülkeden tahliye ediyor.
Bu kapsamda yaklaşık 600 Fransız vatandaşının tahliye için başvurduğu ve tahliyelerin birkaç gün içinde tamamlanacağı belirtiliyor.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, 262 kişiyi taşıyan Airbus A330 tipi ilk tahliye uçağı yerel saat ile 20.20'de başkent Niamey'den kalktı.
İlk uçak Paris'e indi
Fransız makamları tarafından uçağın, 6 saatlik bir yolculuk sonra Paris Charles-de-Gaulle Havalimanı'na indiği belirtildi.
Tahliyelerin birkaç gün içinde tamamlanacağı belirtiliyor.