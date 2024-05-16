Fransa'nın yüzyıllardır dünyanın çeşitli bölgelerinde sürdürdüğü sömürgeci politikalarına karşı isyanlar devam ediyor.
Afrika'daki isyanlar Pasifik Okyanusu'na sıçradı.
Fransa'nın Avusturalya açıklarındaki özerk adası Yeni Kaledonya karıştı.
Olaylarda 4 kişi öldü
Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.
Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verildi, ölenlerin sayısı 4'e çıktı.
OHAL ilan edildi
Olaylarda, 130 kişi gözaltına alındı ve 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaralandı.
Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Fransa'da Kaledonya gündemi
Fransa ulusal basınındaki haberlere göre, Attal, Yeni Kaledonya'daki şiddet olaylarına ilişkin kurulan Bakanlar Arası Kriz Masasına katıldı.
Yeni asker sevk edilecek
Attal, toplantının başında, Yeni Kaledonya'ya havalimanı ve limanların güvenliğini sağlamak için asker sevk edileceğini ve bölgede sosyal medya platformu TikTok'un yasaklanacağını belirtti.
Başbakan Attal, Yeni Kaledonya'daki duruma ilişkin, yarın yerel saatle 08.30'da Bakanlar Arası Kriz Masasının İçişleri Bakanlığında yeniden toplanması için talimat verdi.
Öte yandan, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatı üzerine Yeni Kaledonya'da 2 bağımsızlık yanlısı ev hapsine alındı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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