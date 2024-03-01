Fransa, Ukrayna için 100 İHA sipariş edecek Silahlı Kuvvetler Bakanı Lecornu, hem Fransız ordusu hem de Ukrayna için siparişlerde bulunacaklarını söyledi.

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Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sebastien Lecornu, Fransız şirketi Delair'den bu yaz Ukrayna'ya gönderilecek 100 adet insansız hava aracı (İHA) sipariş edeceğini duyurdu.

Lecornu, X hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa, yenilikçi bir program aracılığıyla Delair'den bu yaz Ukrayna'ya ulaşacak 100 uzaktan kumandalı mühimmat sipariş ediyor." dedi.

Fransız Bakan, "Savunma sanayimize toplam 2 bin adet uzaktan kumandalı mühimmat siparişi verilecek." ifadesini kullandı.

Fransa'dan Ukrayna'ya destek adımı

Lecornu, bu adımların hem Fransız ordusunun hem de Ukrayna'nın ihtiyaçları için atılacağını bildirdi.

İHA'lar, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasında önemli bir araç oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 2024'te en önemli önceliklerinden birinin İHA üretimi olduğunu söylemişti.

"İmkansız hale getirdi"

Ukrayna askeri istihbarat şefi Kyrylo Budanov, İHA kullanımının ve mayınlı alanların yoğunluğunun hem Rusya hem de Ukrayna'nın saldırı operasyonları yürütmesini "imkansız hale getirdiğini" belirtmişti.

Budanov ayrıca, düşman insansız hava araçlarına karşı elektronik harp sistemlerinin önemine de dikkati çekmişti.

Paris'teki Ukrayna zirvesi

Bu arada Lecornu'nun açıklaması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'te Ukrayna konusunda Batılı liderleri buluşturan zirve yapmasının ardından geldi.

Toplantıya Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın yanı sıra Baltık ülkelerinin liderleri de katıldı.