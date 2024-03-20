Fransa: Ukrayna'ya 2 bin asker sevkiyatı iddiası yalan Savunma Bakanlığı, söylentilerin Rusya'nın dezenformasyon yöntemlerine sistematik olarak başvurduğunu gösterdiğini belirtti.

AA

Fransa'nın, Ukrayna'ya 2 bin asker göndermeye hazırlandığı iddia edildi.

Bu iddia, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Asker gönderme seçeneğini dışlamıyoruz." şeklindeki sözlerinin ardından ortaya atıldı.

Fransa Savunma Bakanlığı ise iddiayı yalanladı. Söylentilerin doğru olmadığı belirtildi.

Fransa'dan Ukrayna'ya 2 bin asker iddiası

Bakanlığa, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin'in Fransa'nın Ukrayna'ya 2 bin askerden oluşan birlik gönderme hazırlığında olduğu iddiası soruldu.

"Rusya'nın dezenformasyonu"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu iddia yalanlanırken, Narışkin tarafından gündeme getirilen konunun, "Rusya'nın kitlesel çapta dezenformasyon yöntemlerine sistematik olarak başvurduğunu gösterdiği" değerlendirmesine yer verildi.

"En yüksek dikkate davet ediyoruz"

Açıklamada, "Bu tür manipülasyonlardan kaçınmak için en yüksek dikkate davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Macron'dan "Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil" mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya asker gönderme konusunda Avrupa ülkeleri arasında fikir birliğinin olmadığını ancak bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtmişti.

Başkent Paris'te ev sahipliği yaptığı Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." demişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)