Fransa: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz Savunma Bakanı Lecornu, Ukrayna'ya askeri birlik göndermenin söz konusu olmadığını söyledi.

AA & Ensonhaber

Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini dışlamaması Paris'i karıştırdı.

NATO ve Rusya'dan gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalan Macron'un açıklamalarına düzeltme geldi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukrayna'ya askeri birlik göndermenin söz konusu olmadığını belirtti.

Lecornu konuk olduğu BFMTV kanalında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'ya askeri birlik göndermeyecekler

Ukrayna'ya askeri birlik göndermenin söz konusu olmadığını ifade eden Lecornu, 3 Fransız firmanın, Ukraynalı firmalarla Ukrayna'da drone parçaları gibi askeri malzeme üretmek için ortaklık kuracaklarını duyurdu.

200 adet Aster füzesi siparişi

İlerleyen zamanlarda bu firmaların, mühimmat da üretebileceğine işaret eden Lecornu, Fransız ordusu için 200 adet Aster füzesi sipariş edildiğini belirtti.

Macron: Rusya'nın kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız

Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." demişti.

Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajını veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini belirtmişti.

Macron'un bu sözleri üzerine Avrupalı siyasiler, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya askeri birlik göndermeyeceğini bildiren açıklamalar yapmıştı.