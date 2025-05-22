Fransa’da 15 yaş altına başörtüsü yasağı gündemde

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Fransızların başörtüsü rahatsızlığı bitmek bilmiyor...

İslamofobi'nin yüksek seyrettiği ülkede, birçok alanda kısıtlanan başörtüsü için şimdi de yaş sınırı tartışılıyor.

Fransa’da Emmanuel Macron’un partisi Rönesans, dikkat çeken bir öneride bulundu.

15 YAŞ ALTINA BAŞÖRTÜ YASAĞI

Parti, 15 yaş altı kız çocuklarına kamusal alanda başörtüsü yasağı getirilmesini önerdi.

Macron’un eski başbakanı ve halihazırda Rönesans Partisi’nin lideri olan Gabriel Attal, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, küçük yaşta başörtüsü takılmasının “cinsiyet eşitliğine zarar verdiğini” savunarak, çocukların korunması için böyle bir yasağın gerekli olduğunu söyledi.

ÇOCUĞUNA BAŞÖRTÜ TAKTIRAN EBEVEYNE CEZA

Attal, ayrıca ebeveynlerin çocuklarına başörtüsü takmayı zorunlu kılması durumunda cezai yaptırım uygulanmasını önerdi.

Buna göre, başörtüsü dayatması bir suç sayılacak.

"180 DERECE DÖNDÜ"

Ancak bu öneri, hem sol çevrelerden hem de aşırı sağdan tepki çekti. Sosyalist Partili milletvekili Jérôme Guedj, Attal’ı “Fransız laikliğini Müslümanlara karşı bir silaha dönüştürmekle” suçlarken, Ulusal Birlik Partisi lideri Jordan Bardella ise Attal’ın eskiden bu tarz önerilere sertçe karşı çıktığını şimdi ise “180 derecelik bir dönüş” yaptığını savundu.

Bardella, sosyal medya hesabından 2022'de Attal’ın Marine Le Pen’i “başörtüsü takan kadınları polis zoruyla susturmaya çalışmakla” suçladığı bir televizyon programı kaydını paylaşarak ikiyüzlülük eleştirisi yöneltti.

"5 YAŞINDAKİ KIZIN BAŞÖRTÜ TAKMASI ÖZGÜR BİR TERCİH DEĞİLDİR"

Gabriel Attal ise çelişki iddialarını reddetti.

Başörtüsünü bilinçli olarak seçen yetişkin kadınların tercihlerine saygılı olduğunu belirten Attal, “Ancak 5-6 yaşındaki bir kız çocuğunun başörtüsü takması özgür bir tercih olamaz” ifadesini kullandı.

"MÜSLÜMAN KARDEŞLER HAREKETİ, CUMHURİYET KURUMLARINI ZAYIFLATABİLİR"

Yasa önerisi, bu hafta yayımlanması beklenen ve Cumhurbaşkanı Macron’un geçen yıl talimatıyla hazırlatılan Müslüman Kardeşler raporuyla aynı günlerde gündeme geldi.

Elysée Sarayı tarafından “ciddi bulgular” içerdiği belirtilen raporda, Müslüman Kardeşler hareketinin Fransa’da toplumsal yapıyı ve cumhuriyet kurumlarını zayıflatabileceği değerlendirmesi yer aldı.

AFP’nin ulaştığı raporda, bu yapılanmanın belediyeler, okullar, yardım kuruluşları ve spor kulüpleri gibi kurumlar üzerinden tabandan gelen bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Raporda özellikle küçük yaşta başörtüsü takan kız çocuklarına dikkat çekiliyor.

Nièvre bölgesindeki bir çocuk eğlence merkezinde, 5-6 yaşındaki kızların başörtüsü taktığına dair gözlemlere yer verildi. Rapora göre bu durum “endemi bir kriz olmasa da ülke çapında gözle görülür bir olgu” haline geldi.

FRANSA'DA MECVUT YASAL ÇERÇEVE

Fransa’da 2004 yılından bu yana kamu okullarında dini sembollerin, başörtüsü dahil, taşınması yasak. Ayrıca devlet dairelerinde çalışanlar da dini semboller kullanamıyor. Gabriel Attal, Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde 2023’te okullarda Müslüman kadınların geleneksel kıyafeti sayılan abayanın yasaklanmasını sağlamıştı.

Attal’ın önerdiği yeni suç tanımı ise hali hazırda Fransız ceza hukukunda yer alıyor. 2010 yılındaki yasal düzenlemeye göre, bir kişinin yüzünü dinî gerekçelerle zorla örtmesini sağlayan kişiler, bir yıl hapis ve 30 bin avro para cezası ile cezalandırılıyor. Mağdurun çocuk olması durumunda ise bu cezalar iki yıl hapis ve 60 bin avroya kadar artırılıyor.