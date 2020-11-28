Fransa'da 24 saatte, 396 kişi yaşamını yitirdi

Fransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 396 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 51 bin 914'e ulaştı.

Fransa’da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 459 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 196 bin 119’a ulaştığı bildirildi.

396 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 396 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının da 51 bin 914’e yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde bin 557’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 172 kişinin hastanelerde tedavi altında bulunduğu belirtildi.



