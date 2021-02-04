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    Fransa'da 4'ü Türk, 6 kişinin hayatını kaybettiği yangının sanığına 25 yıl hapis

    Mulhouse kentinde 2017 yılında 6 kişinin yaşamını yitirdiği kundaklamanın failine 25 yıl hapis cezası verildi.
    • AA
    • 04.02.2021 - 19:22
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 19:42
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    Fransa'da 4'ü Türk, 6 kişinin hayatını kaybettiği yangının sanığına 25 yıl hapis

    Fransa'nın Mulhouse kentindeki Bourtzwiller Mahallesi'nde Ertunç ve Aksu ailelerinin kaldığı bina, 1 Ekim 2017'de Aurelien Roellinger tarafından kundaklanmıştı.

    4'Ü TÜRK 6 KİŞİ ÖLDÜ

    Yangında ağır yaralanan Oğuzhan Aksu, 5 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğunu kaybetmişti. İsmail Ertunç ise eşini ve kızını kaybetmiş, yaralanan oğlu Eyüp Ertunç'un da gözünde kalıcı hasar oluşmuştu.

    FAİL TUTUKLANDI

    Yangından hemen sonra yakalanan Roellinger'in tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

    Colmar Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkındaki kararı verdi.

    Fransa da 4 ü Türk, 6 kişinin hayatını kaybettiği yangının sanığına 25 yıl hapis #1

    25 YIL HAPİS CEZASI ALDI

    Mahkeme, kundaklama suçu işlediğine hükmettiği Fransız sanık Aurelien Roellinger'i 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

    "ADALET YERİNİ BULDU"

    Türk ailelerin avukatlığını üstlenen Gülcan Yasin yaptığı açıklamada, Roellinger'in tehlikeli ve suçlu biri olduğunu söyledi. Ailelerin mahkemenin verdiği karardan memnun olduğunu belirten Yasin, "Hayatını kaybedenler geri gelmeyecek ancak adalet yerini buldu." dedi.

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