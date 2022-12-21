Fransa'da, 88 yaşındaki adamın makatından top mermisi çıkarıldı

88 yaşındaki hasta, rektumunda bir top mermisi ile hastanenin acil servisine başvurdu. 2. Dünya Savaşı’ndan kalma merminin çıkarılması için hastaneye mayın temizleme ekipleri sevk edildi.

Fransa’nın Taoulon kentinde cumartesi gecesi 88 yaşındaki bir erkek hasta, rektumuna sıkışan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi ile acil servise başvurdu.

Hastane gelen vaka üzerine acil duruma geçti. Var Matin gazetesinin haberine göre hastanede merminin patlama ihtimali de göz önünde bulundurularak güvenlik önlemleri alındı.

Kısmi olarak tahliye edilen hastaneye, mayın temizleme ekipleri sevk edildi.

Hastane yönetimi, gazetenin haberini onayladı.

“Patlama olasılığına karşı her türlü önlemi aldık”

Yönetimden Yann Le Bras, "Cumartesi akşamı saat 21.00'den 23.30'e kadarki zaman diliminde mayın temizleme ekiplerinin müdahalesini ve yetişkin ile çocuk acil servislerinin tahliyesini gerektiren bir olay yaşandı. Top mermisinin patlama olasılığına karşı her türlü önlemi aldık." açıklamasında bulundu.

“Olağandışı nesneler bulmaya alışkınız”

Acil serviste görev alan bir hastane çalışanı ise gazeteye verdiği demeçte, "Bir elma, bir mango, hatta bir tıraş bıçağı bile gördük. Olmaması gereken bölgelere yerleştirilmiş olağandışı nesneler bulmaya alışkınız. Ama bir top mermisi? Asla…" dedi.