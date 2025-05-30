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Haber Merkezi

Fransa, sigarayla mücadelede yeni bir adım atıyor.

Fransa Sağlık Bakanı Catherine Vautrin, Fransız Ouest-France gazetesine yaptığı açıklamada, çocukların bulunabileceği tüm açık alanlarda sigara içmenin yasaklanacağını açıkladı.

Karar, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.

135 EURO CEZASI VAR

Yasak; plajları, parkları, okul çevrelerini, otobüs duraklarını ve spor alanlarını kapsıyor.

Uygulamaya uymayanlara 135 euro para cezası verilecek.

Ancak kafe ve bar terasları yasaktan muaf tutulurken, elektronik sigaralar da düzenleme dışında bırakıldı.

Vautrin, nikotin seviyelerine sınır getirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

"ÇOCUKLARIN OLDUĞU YERDE SİGARA OLMAMALI"

Vautrin, "Çocukların olduğu yerde, sigara yok olmalı." diyerek, sigara içme özgürlüğünün çocukların temiz hava soluma hakkının başladığı noktada sona erdiğini vurguladı.

Çıkacak olan kararnamede bu yasağın okul çevresinde nasıl uygulanacağının belirtileceğini kaydeden Vautrin, öğrencilerin okulların önünde sigara içmesini engellemek adına bu yasağın ortaokul ve liselerin çevresinde de uygulanacağını söyledi.

HER YIL SİGARA KAYNAKLI 75 BİNİ AŞKIN KİŞİ ÖLÜYOR

Ülkede halihazırda 1.500’den fazla belediye, benzer yasakları yerel olarak uygulamaya başlamıştı.

Fransa’da sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle her yıl 75 binden fazla kişi hayatını kaybediyor. Hükümetin 2023-2027 Ulusal Tütünle Mücadele Programı, 2032’ye kadar “dumansız nesil” hedefliyor.

Anketlere göre halkın yüzde 62’si kamusal alanlarda sigara yasağını destekliyor.