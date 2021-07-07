Fransa'da aile hekimleri, aşı yaptırmayanların listesine ulaşacak

Fransız doktorlar, aşıya mesafeli yaklaşanlarla ilgili harekete geçecek.

Pandemiyle mücadelede koronavirüs aşılama kampanyasına ilgiyi artırmak isteyen Fransa, aşı olmak istemeyenlerle ilgili düzenleme getirmeye hazırlanıyor.

Fransız basınında yer alan haberlerde, ülkedeki aşılama hızının son haftalarda düşüş eğiliminde olduğu kaydedildi.

AŞILANMAYAN HASTALARLA İRTİBATA GEÇİLECEK

Bunun üzerine Paris yönetimi, aile hekimlerinin aşılanmamış hastalarıyla temasa geçmeleri için kararname hazırlıyor.

Le Parisien gazetesi, doktorların uzun süredir koronavirüs aşısı yaptırmamış hastalarını bilmek istediğini aktardı.

"DESTEKLEMİYORUZ AMA..."

Hükümet, konuyla ilgili olarak Fransız Ulusal Veri Koruma Komisyonu'nun (CNIL) görüşünü beklerken, söz konusu birimden yapılan açıklamada, "CNIL, prensipte, doktorlar için aşılanmamış hasta listelerinin hazırlanmasından yana değil." denildi.

Açıklamanın devamında, "Bununla birlikte, sağlık bağlamının bu uygulamayı haklı çıkarabileceğini ve uyulması gereken koşulları belirlediğini düşünüyoruz." ifadesi kullanıldı.

CNIL, kişisel verilerin paylaşılması nedeniyle düzenlemeye mesafeli yaklaşsa da salgınla mücadeleyi göz önünde bulundurarak karara yeşil ışık yaktı.

DOKTORLARIN TALEBİ ÜZERİNE...

Söz konusu uygulama, belirli şartlar altında hayata geçirilecek. Veri paylaşımı, "güvenli bir şekilde, sadece ilgilenen doktorun talebi üzerine" yapılacak.

Ardından, koronavirüs aşısına dönük “farkındalık yaratma eylemi biter bitmez” listenin silinmesi gerekecek.

Son olarak da amacın "insanları aşı konusunda duyarlı hale getirmek, istemedikleri halde aşılanmaya ikna etmeye çalışmamak olması gerektiği" vurgulandı.