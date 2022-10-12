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- Fransa'da akaryakıt grevinden manzaralar
Fransa'da akaryakıt grevinden manzaralar
- 12.10.2022 - 10:26
- Güncelleme : 12.10.2022 - 11:01
Dünya, Ukrayna-Rusya savaşı ile derin bir küresel krize girdi.
Bu, Avrupa'da ise Rusya'nın yaptırımlara karşı adımları sonrası enerji krizi olarak hissedildi.
Akaryakıtta grevler başladı
Kıtada kara kış için hazırlık yapılırken akaryakıt sektöründe grevler başladı.
Derin huzursuzluğun yaşantığı Fransa'da, rafineri çalışanaları greve gitti.
Bu durum enerji krizine boyut atlattı.
Fransa'da akaryakıt grevinden manzaralar VİDEO
Fransa'da istasyonlarda kaos
Fransa sokakları adeta kaosa teslim oldu. Özellikle akaryakıt istasyonları kaosun merkezi...
Deposu bitmeden yakıt almasına izin verilmeyen araç sahipleriyle güvenlik güçleri kapışırken, polis araçlarının bile yakıt alamadığı için yolda kaldığı görüntüler medyaya yansıdı.
Sürücülerin sıra kavgası
Diğer yandan kısıtlı yakıttan alabilmek için kilometrelerce kuyruğa giren sürücüler arasında da hemen hemen her istasyonda gerginlik hakim.
Ülke genelinde yaşanan olaylar ve sıra kavgaları sosyal medyada gündem oldu.
Özellikle Rus kullanıcılar, Fransızların yakıt kavgaları ile gönüllerince dalga geçti.