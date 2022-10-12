Fransa'da rafineri çalışanlarının greve gitmesiyle daha da derinleşen enerji krizinde ülke çapında adeta kaos yaşanıyor.

Dünya, Ukrayna-Rusya savaşı ile derin bir küresel krize girdi.

Bu, Avrupa'da ise Rusya'nın yaptırımlara karşı adımları sonrası enerji krizi olarak hissedildi.

Akaryakıtta grevler başladı

Kıtada kara kış için hazırlık yapılırken akaryakıt sektöründe grevler başladı.

Derin huzursuzluğun yaşantığı Fransa'da, rafineri çalışanaları greve gitti.

Bu durum enerji krizine boyut atlattı.

Fransa'da akaryakıt grevinden manzaralar VİDEO

Fransa'da istasyonlarda kaos

Fransa sokakları adeta kaosa teslim oldu. Özellikle akaryakıt istasyonları kaosun merkezi...

Deposu bitmeden yakıt almasına izin verilmeyen araç sahipleriyle güvenlik güçleri kapışırken, polis araçlarının bile yakıt alamadığı için yolda kaldığı görüntüler medyaya yansıdı.

Sürücülerin sıra kavgası

Diğer yandan kısıtlı yakıttan alabilmek için kilometrelerce kuyruğa giren sürücüler arasında da hemen hemen her istasyonda gerginlik hakim.

Ülke genelinde yaşanan olaylar ve sıra kavgaları sosyal medyada gündem oldu.

Özellikle Rus kullanıcılar, Fransızların yakıt kavgaları ile gönüllerince dalga geçti.