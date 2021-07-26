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    Fransa’da aşı pasaportu yasa tasarısı onaylandı

    Koronavirüse karşı yeni tedbirler getiren koronavirüs aşı pasaportu yasa tasarısı onaylandı. Belli mekanlara girişlerde aşı pasaportu zorunluluğu getirildi.
    • İHA
    • 26.07.2021 - 12:47
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    Fransa’da aşı pasaportu yasa tasarısı onaylandı

    Fransa, koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni adımlar attı.

    Ülkede koronavirüs aşı pasaportu yasa tasarısı ile aşı belgesi, son 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testi veya son 6 ay içinde koronavirüsü atlattığını kanıtlayan bir belge sunulması konser gibi etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlarda zorunlu hale getirilmişti.

    Ülkede birçok vatandaş ise, yasa tasarısına karşı çıkarak protestolar düzenlemişti.

    199 OYLA KABUL EDİLDİ

    Gerginliğe neden olan yasa tasarısı Parlamento’nun üst kanadı Senato ile alt kanadı Ulusal Meclis üyelerinden oluşan ortak komisyonda birkaç değişiklikle 123’e karşı 199 oyla kabul edildi.

    Fransa’da aşı pasaportu yasa tasarısı onaylandı #1

    TASARIDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

    Yaklaşık 3 saat süren görüşmelerde, yasa tasarısına 18 yaşından küçüklerin koronavirüs aşı pasaportu uygulamasından muaf tutulması, alışveriş merkezleri ve restoranların açık teraslarında belge talep edilmemesi ve 16-17 yaşındaki gençlerin ailelerinin izni olmadan aşılanabilmesi eklendi.

    Ayrıca üyeler, aşı pasaportu zorunluluğunun 30 Ağustos'tan 15 Eylül'e ertelenmesini de talep etti.

    Fransa’da aşı pasaportu yasa tasarısı onaylandı #2

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