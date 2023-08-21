Fransa aşırı sıcaktan 4 bölgede kırmızı alarma geçiyor Fransa'da son günlerdeki aşırı sıcaklar sebebiyle daha önce turuncu alarm verilen 50 bölgeden 4'ünde kırmızı alarm durumuna geçileceği duyuruldu.

AA & Ensonhaber

Yaz sıcaklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle Fransa da kavrulan ülkeler arasında yer aldı..

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle turuncu alarm verilen 50 bölgeden 4'ünde kırmızı alarm durumuna geçileceğini açıkladı.

Kırmızı alarm durumuna geçilecek bölgeler

Bu duruma geçilmesinde sıcaklıklardaki artışın göz önünde bulundurulmasının etkili olduğunu söyleyen Fransız Bakan, söz konusu kararın Rhone, Drome, Ardeche ve Haute-Loire bölgelerini kapsadığını belirtti.

50 bölgeye turuncu alarm verilmişti

Ülkede yakın zamanda yüksek sıcaklıklar nedeniyle 50 bölgede turuncu alarm verilmişti.

Fransız Meteoroloji İdaresi, bu bölgelerde yangın riskine karşı uyarıda bulunmuştu.

Fransız hükümeti de Paris, Lyon ve Marsilya kentleri dahil sıcaklıkların etkili olduğu bölgelerdeki tren istasyonlarında ücretsiz su hizmeti vermeye başladığını duyurmuştu.