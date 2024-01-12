Fransa'da başörtülü kadınların markete girmesini yasaklayan müdüre 3 ay hapis Ülkenin güneyindeki Nimes kentinde bir markete başörtülü kadınların girmesini yasaklayan afiş asan market müdürü 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA & Ensonhaber

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Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Nimes mahkemesi dün, kentte Ekim 2020'de market girişine başörtülü kadınların içeriye alınmasını yasaklayan afiş asan market müdürüne ceza verdi.

Mahkeme, 3 ay tecilli hapis cezasına çarptırdığı market müdürüne, 5 yıl siyasi yasak da getirdi.

Davanın sivil tarafları arasında CFCM ve Uluslararası Irkçılık ve Antisemitizm Karşıtı Birlik (LICRA) de yer aldı.

"Toplumumuzda nefret ve ayrımcılığın yeri yok"

Mahkeme, ayrıca market müdürünün tazminat olarak CFCM ve LICRA'ya sembolik bir ücret ödemesini kararlaştırdı.

CFCM, mahkemenin, bu kararıyla "Fransız toplumunda nefret ve ayrımcılığın yeri olmadığını hatırlattığını" belirtti.

Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu'nün haberine göre, 2020'de söz konusu market müdürü, iş yerinin girişine "Bugünden itibaren başörtülü herhangi birinin bu markete girmesi yasaktır." yazılı afiş asmıştı.