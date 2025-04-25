Fransa'da bir çiftçinin arazisinde 150 tondan fazla altın bulundu

AA & Ensonhaber

Fransa'da çiftçi Michel Dupont, Auvergne bölgesindeki tarım arazisinde dikkatini çeken bir alanda yaptığı kazı sırasında birkaç altın parçası buldu.

Fransız basınındaki haberlere göre olay yerine gelen jeologlar tarafından yapılan incelemelerde söz konusu arazide 150 tondan fazla altın bulunduğu tespit edildi.

Altın yatağının yaklaşık 4 milyar euro değerinde olduğu tahmin edilirken bu, ülkede son yıllarda yapılan en büyük altın keşiflerinden biri olarak değerlendirildi.

ÇIKARILMASINA İZİN VERİLMEDİ

Resmi makamlar bölgede doğanın korunmasına yönelik araştırmalar yapılmasını talep ederek Dupont'nun arazisinde altın çıkarılmasına şimdilik izin vermedi.

Fransa'da altın yataklarının işletilmesi hükümetin yetki alanına giriyor.

Ekonomi uzmanları söz konusu altının çıkarılmasının yüzlerce kişiye istihdam sağlayarak bölge ekonomisine ciddi katkı sunabileceğini ifade ederken çevre savunucuları ise böyle bir faaliyetin doğa üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini savunuyor.