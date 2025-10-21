Fransa'da bir ilk: Eski cumhurbaşkanı Sarkozy, 5 yıllık cezası için hapse girdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasının Libya tarafından finanse edilmesiyle ilgili davada aldığı 5 yıllık hapis cezasını çekmek üzere salı sabahı Paris’teki La Santé Cezaevi’ne giriş yaptı. BFM TV’ye göre; Sarkozy, resmen hapse giren ilk eski Fransız cumhurbaşkanı oldu.

DESTEKÇİLER, EVİ ÖNÜNDE TOPLANDI

Sarkozy’nin Paris’in 16. bölgesindeki konutunun önünde, oğulları Louis, Pierre ve Jean’in çağrısıyla yüzlerce destekçi toplandı. Ellerinde Fransa bayrakları taşıyan eylemciler, “Nicolas” ve “Adalet utansın” sloganları attı. Bir kişi ise “Adalet utansın. Bir Cumhurbaşkanı hapiste” yazılı pankart açtı.

Çevre sakinleri balkonlarından gösteriyi izlerken Sarkozy’nin çocukları, sabahın erken saatlerinde babalarını cezaevine girmeden önce görmek için evde hazır bulundu.

SARKOZY VE EŞİ, GÖSTERİCİLERİ SELAMLADI

Sarkozy, eşi Carla Bruni ile el ele konutundan çıkarak destekçilerini selamladı ve ardından araca binerek cezaevine doğru yola çıktı. Cezaevinde tek kişilik, 11 metrekarelik ve pencereli bir hücrede tutulacak.

SARKOZY'DEN SON MESAJ: "YARGISAL BİR SKANDAL"

Evden ayrılmadan önce sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Sarkozy, “yargısal skandal”ı ihbar etmeye devam edeceğini belirtti:

On yılı aşkın süredir maruz kaldığım bu süreç, yargısal bir skandal. En küçük bir finansman bile olmadan, yasa dışı bir finansman davası var! Uzun süren bir yargı soruşturması, artık sahte olduğu kanıtlanmış bir belgeye dayanarak başlatıldı.

Sarkozy, hiçbir avantaj veya ayrıcalık talep etmediğini de vurguladı.

MAHKEME KARARI VE CEZA

Sarkozy, geçtiğimiz ay Paris Ceza Mahkemesi tarafından, suç örgütü kurmak suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarından ise beraat etti.

Sarkozy, 2007 yılında Fransa Cumhurbaşkanı seçilmiş ve 2012 yılına kadar görev yapmıştı.

"LİBYA DAVASI" SÜRECİ

Sarkozy’nin, 2007 seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı maddi destek aldığı iddia edilmişti. İddiaların ardından 2013’te soruşturma başlatılmış ve kamuoyunda “Libya davası” olarak anılan yargı süreci başlamıştı.

25 Eylül’de Paris Ceza Mahkemesi, Sarkozy hakkında kamu fonlarını zimmete geçirmek, pasif yolsuzluk ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarından beraat kararı verirken, suç örgütü kurmak suçundan 5 yıl hapse mahkumiyet kararı verdi. Sarkozy’nin karara itiraz etmesine rağmen, temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşti.