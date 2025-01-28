Fransa'da cami kapısına domuz kafası çizildi

AA & Ensonhaber

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Fransa Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada Cherbourg kentinde DİTİB'e bağlı caminin kapısına önceki gün domuz kafası resmi çizildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Huzur kaynağı camimizi hedef alan bu kabul edilemez eylemi şiddetle kınıyoruz. Tüm cemaatimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saygı ve insanlık değerlerini savunma konusunda kararlığımızı bir kez daha vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

EL BOMBASI BIRAKILMIŞTI

Fransa’nın Saint-Omer kentinde DİTİB’e bağlı caminin önüne geçen hafta da tatbikatlarda kullanılan el bombası bırakılmıştı.