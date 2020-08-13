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    Fransa'da camiye kundaklama girişimi

    Lyon'daki caminin kapısı çıkan yangında zarar gördü. Ülkedeki müslümanlar, alçak saldırıya tepki gösterdi.
    • AA
    • 13.08.2020 - 16:05
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    Fransa'da camiye kundaklama girişimi

    Avrupa'da camiler, hedef olmaya devam ediyor.

    Fransa'nın güneyindeki Lyon kentinde "Essalam" adlı camiye kundaklama girişimde bulunuldu.

    LYON'DA CAMİYE SALDIRI

    Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lyon kentinin 2'nci bölgesinde geçen gece "Esalam" adlı camide çıkan yangında caminin kapısı hasar gördü.

    FRANSIZ BAKAN KINADI

    İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, camiye kundaklama girişimini kınadığını belirterek, İslam, Yahudi ve Hrıstiyan karşıtı eylemlerin nefretle dolu olduğu kaydetti.

    Fransa da camiye kundaklama girişimi #1

    "SUÇLULAR İŞ BAŞINDA"

    Lyon Camiii yöneticisi Kamel Kabtane de söz konusu caminin kundaklama girişimine maruz kaldığını aktararak, "Suçlular hala iş başında. Ne zamana kadar?" ifadesini kullandı.

    Lyon'da bir hafta önce de Ömer Camii'nde yangın çıkmıştı.

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