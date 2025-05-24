Fransa'da Cannes Film Festivali kapanışına saatler kala elektrikler kesildi

Haber Merkezi

Güney Fransa’da büyük bir elektrik kesintisi, sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali’nin kapanış töreni öncesinde kaosa yol açtı.

Fransa’nın Alpes-Maritimes bölgesinde, 78. Cannes Film Festivali’ne ev sahipliği yapan Cannes kentini de kapsayan ciddi bir elektrik kesintisi meydana geldi.

Elektriklerin gitmesiyle birlikte trafik ışıkları devre dışı kaldı, yollarda tıkanmalar oluştu.

ÜLKE KAOSA SÜRÜKLENDİ

Mağaza ve restoranlar ışıklarını kapatmak zorunda kaldı, sadece nakit ödeme kabul edildi.

Kent genelinde internet hizmeti de aksadı, WhatsApp gibi popüler uygulamalarda erişim sorunları yaşandı.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ GÜNDEMDE

Fransız basınına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen polis kaynakları, kesintinin sabah saat 10.00’dan sonra başladığını belirtti.

Kaynaklara göre, olayın kaynağı Cannes yakınlarındaki Tanneron köyünde bulunan bir trafo merkezinde çıkan yangın.

Yangının bir kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor.

160 BİN HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Elektrik şebekesi operatörü RTE, Cannes ve çevresinde yaklaşık 160 bin evin kesintiden etkilendiğini açıkladı.

Bu durum, geçtiğimiz ay İspanya, Portekiz ve Fransa’nın çeşitli bölgelerinde yaşanan ve milyonlarca insanı etkileyen geniş çaplı elektrik kesintilerini hatırlattı.

FESTİVAL DEVAM EDECEK

Cannes Film Festivali yetkilileri, kapanış töreni de dahil olmak üzere gün içinde planlanan tüm etkinliklerin kesintiye uğramaması için alternatif bir elektrik kaynağına geçildiğini duyurdu. Festival organizasyonu, programın normal şekilde devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan elektrik kesintisinin ardından şehirde günlük yaşam neredeyse durma noktasına geldi. Yerel yetkililer, sokaklarda beklemeye başlayan kalabalıklarla karşılaştıklarını, acil durum ekiplerinin bölgede inceleme ve güvenlik çalışması yürüttüğünü belirtti.