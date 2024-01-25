Fransa'da çiftçiler, otoyola döktükleri ithal meyveleri yaktı Fransa'nın Nimes kentindeki A9 otoyolunu kapatan çiftçiler, ithal meyveleri yola saçarak ateşe verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Fransa’da çiftçi protestoları giderek büyüyor. Hükümetin tarım politikalarına ve çevre düzenlemelerine tepki gösteren çiftçiler, ülkenin güneyindeki Nimes kentinden geçen A9 otoyolunu trafiğe kapattı.

İthal meyveleri yola döküp yaktılar

Hükümete seslerini duyurmaya çalışan çiftçiler, kolilerle getirdikleri ithal meyveleri otoyola saçıp ateşe verdi. Bazıları ise kestikleri ağaç dallarını yola attı. Ülke genelinde gösterilerini sürdüren çiftçiler, ayrıca kuzeydeki Lille yakınlarında A1 otoyolu ile doğudaki Strasbourg kenti yakınlarında M35 otoyolunu da traktörlerle ablukaya aldı.

Fransa'nın en büyük çiftçi sendikası FNSEA, gösterilerin talepleri karşılık bulana kadar devam edeceğini duyurdu.

Çiftçiler çelişkili politikalardan vazgeçilmesini istiyor

Tarım sübvansiyonları kaldırıldığı için mazotun fiyatının artacağını, su tüketimi için yılda fazladan 47 milyon euro ücretle karşı karşıya kalacaklarını belirten çiftçiler, karmaşık düzenlemelerin durumu zorlaştırdığını ifade ediyor.

Çiftçiler ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) Yeşil Anlaşması'nın içerdiği pestisit ve herbisit yasaklarına ve Brezilya ile Arjantin'den daha fazla sığır eti ithal edilmesini sağlayacak yeni bir AB anlaşmasına da karşı çıkıyor. Hayvan refahıyla ilgili katı kurallara bağlı olmadıkları için söz konusu ülkelerle rekabet etmenin son derece zor olduğunu belirten çiftçiler, çelişkili politikalardan vazgeçilmesini istiyor. Çiftçiler, üretim maliyetlerindeki artış karşısında çevre düzenlemeleri ve haksız rekabet arasında sıkışıp kaldıklarını söylüyor. Çiftçilere göre çelişkili politikalar sonucu tarım endüstrisi hem gıda üretimini artırmaya hem de tarımın çevre üzerindeki etkisini azaltmaya çalışıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)