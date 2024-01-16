Fransa'da çiftçilerden hükümete protesto Fransa'nın Avignon kentinde bir araya gelen çiftçiler, hükümetin tarım sektörüne ilişkin politikalarına tepki gösterdi.

AA & Ensonhaber

Son zamanlarda Avrupa Birliği ülkelerinde tarım politikalarından şikayetçi olan çiftçiler, hükümetlerini protestolarını sürdürüyor.

Almanya'nın ardından Fransa'da da çiftçiler ayaklandı.



Avignon'da sendikaların öncülüğünde bir araya gelen 300'e yakın çiftçi, traktörleriyle bölge valiliğine doğru hareket etti.

Mahsullerini valilik binasının önüne döktüler

France Bleu'nün haberine göre, üretim maliyetlerinin artışı ve destek ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kâr elde edemediklerini dile getiren çiftçiler, bu durumu protesto etmek için mahsullerini valilik binasının önüne döktü.

Öte yandan çiftçiler, tarım atıklarını yakarak hükümetin sektöre ilişkin politikalarına tepki gösterdi.

Alman ve Polonyalı çiftçiler de rahatsız

Avrupa Birliği'nde (AB) akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle son dönemde Almanya'da da yoğun katılımlı çiftçi protestoları düzenleniyor.

Polonya'da da benzer taleplerde bulunan ve ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması isteyen çiftçiler ile kamyoncular haftalardır eylem yapıyor.