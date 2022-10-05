Fransa'da enerji tasarrufu: Sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı bırakılabilecek

Fransa'da elektrik tasarrufu için 4 milyondan fazla hanenin sıcak su tanklarının elektriğinin günde 2 saat devre dışı bırakılabileceği bildirildi.

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte küresel çapta enerji krizi başladı.

Rusya'ya bağımlılık nedeniyle bu krizi en derinden hissedenler ise Avrupa ülkeleri oldu.

Kara kışa hazırlanan ülke yönetimleri birbirinden ilginç tasarruf önlemleri alırken Fransa'dan yeni bir açıklama geldi.

4 milyondan fazla hanenin sıcak su tanklarının elektriği kesilebilecek

Ulusal basındaki habere göre, eylül sonunda resmi gazetede yayımlanan kararnameyle, Fransa'da elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis tarafından 11.00-15.30 saatlerinde 4,3 milyon hanenin sıcak su tanklarının elektriği kesilebilecek.

Söz konusu işlem, 15 Ekim 2022 ile 15 Nisan 2023 döneminde yapılabilecek.

Kesinti öncesi haber verilecek

AA'nın aktardığı bilgiye göre, su tanklarının elektriği günde maksimum 2 saat ​​​​​​ devre dışı bırakılabilecek ve haneler, öncesinde haberdar edilecek.

Haberde, bu kesintilerle enerji tasarrufu sağlanmasının beklendiği kaydedildi.

Akaryakıt tedarik sıkıntısı yaşanıyor

Öte yandan, ülkede benzin istasyonlarının yüzde 12'si akaryakıt tedarik sıkıntısıyla karşı karşıya..

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı basın açıklamasında, ülke genelindeki benzin istasyonlarının yüzde 12'sinde en az bir yakıt tipiyle ilgili tedarik sıkıntısı yaşandığını belirterek Hauts-de-France bölgesindeki benzin istasyonlarının yüzde 30'undan fazlasının bu durumda olduğunu aktardı.

"Ancak (akaryakıt) kıtlığı olmadığının" altını çizen Veran, bazı yerlerde benzin istasyonlarını tedarik etmek için "ülkenin stratejik stoklarından" yararlandıklarını kaydetti.

Veran, akaryakıt sıkıntısına, pompa fiyatına yansıyan indirim ve TotalEnergies'in bazı rafineleriyle akaryakıt depolarında yaşanan grevin neden olduğunu ifade etti.