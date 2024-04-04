Fransa'da evde 159 kedi besleyen çifte evcil hayvan besleme yasağı Fransız bir çifte, evlerinde 159 kedi ve 7 köpeği olumsuz koşullarda besledikleri gerekçesiyle 1'er yıl hapis cezası verilirken hayvan beslemeleri de yasaklandı.

ensonhaber.com

Fransa'nın Nice şehrinde bir çift, 80 metrekarelik dairelerinde 159 kedi ve yedi köpek beslemeye başladı.

2023 yılında hayvanların pislik içinde yaşadığı, birçoğunun susuz kaldığı, yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu veya parazitlerle enfekte olduğu belirlendi.

Çift hakkında soruşturma başlatıldı.

Hakim karşısına çıkan çiftin hayvanlara uygun şekilde bakmadığına hükmedildi.

Evcil hayvan beslemeleri yasaklandı

68 yaşındaki kadın ve 52 yaşındaki erkeğin, evcil hayvan beslemeleri de kalıcı olarak yasaklandı.

Hayvan hakları hayır kurumlarına da 150 bin eurodan fazla ödeme yapmaları emredildi.

Banyoda hayvan cesedi bulundu

Kedi ve köpeklerden bazıları sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle daha sonra öldü.

Müfettişler banyoda en az iki kedi ve iki köpeğin cesedini buldu.