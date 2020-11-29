Fransa'da gazeteciye polis şiddeti

Fransa'da güvenlik güçlerinin görüntülenmesine ilişkin yasaya karşı düzenlenen protestoda fotoğrafçı Ameer al Halbi polis şiddetine maruz kaldı.

Fransa'da hükümetin çıkarmak istediği yasalara yönelik protesto gösterileri tüm şiddetiyle devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin, güvenlik güçlerinin görüntülerinin paylaşılmasını kısıtlayan yeni yasasına ve polis şiddetine karşı gösteriler düzenlendi.

Protestolara ise polis şiddeti damga vurdu.

Gösterilerde serbest fotoğrafçı Ameer al Halbi, olayları takip ettiği sırada polis tarafından coplanarak dövüldü.

Yüzü kanlar içinde kalan Halbi'nin başının çoğu bandajlarla kaplandı.

"POLİS COPLA SALDIRDI"

Olaya şahit olan foto muhabiri Gabrielle Cezard, Halbi'nin küçük bir sokakta polis saldırısına uğradığını ve gözünde ciddi hasar meydana geldiğini belirterek, "Fotoğrafçı olarak tanımlandık ve hepimiz duvara yapıştırıldık. 'Basın! Basın!' Diye bağırdık. Göstericilerin yanından fırlatılan mermiler vardı. Sonra polis, elinde copla saldırdı" dedi.

2016'DA FRANSA'YA SIĞINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Suriye'deki savaştan kaçarak 2016 yılında Fransa'ya yerleşen 24 yaşındaki Halbi, birçok uluslararası ödülün sahibi.

Halbi, Suriye Halep'te yıkıntılar arasında kucağında bebek taşıyan bir grup erkeğin olduğu simge fotoğrafı çeken kişi olarak biliniyor.

Öte yandan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Paris'teki protesto sırasında ödüllü foto muhabiri Ameer Alhalbi'nin polis tarafından yaralanmasını kınadı. Örgütün genel sekreteri Christophe Deloire, Alhalbi'nin yaşadıklarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.