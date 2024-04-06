Fransa'da Gazze için açlık grevi başlatıldı Dışişleri Bakanlığı yakınında toplanan eylemciler, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya tepki gösterdi. Paris yönetiminden Tel Aviv'e yaptırım uygulaması istendi.

AA

Fransa'da Filistin destekçileri, Gazze'de yaşanan kıtlığa dikkati çekmek için açlık grevi başlattı.

Eylemciler, başkent Paris'te Fransa Dışişleri Bakanlığı yakınında toplanarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Ellerinde Filistin bayrağının yanı sıra "Apartheid'a Son Verin" ve "Uluslararası Hukuku İhlal Etmeye Son Verin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Soykırımı durdurun", "İsrail katil, Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) suç ortağı" ve "Filistin halkının katliamını durdurun" sloganları attı.

Yere uzanıp eylemler yaptılar

Yan yana dizilen göstericiler üzerlerinde "Soykırım" kelimesinin harflerini taşıyan beyaz tişörtler giyerken, bazı eylemciler kendi elleriyle kulaklarını veya ağızlarını kapattı.

Bazı göstericiler de Gazze'de İsrail'in saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinlileri temsilen yere uzanarak eylem yaptı.

Gazze için açlık grevi

Ölen Gazzeli bebekleri temsilen üzerlerinde kırmızı boya olan küçük kefenler yere dizildi. Eylemin organizatörleri, Gazze için açlık grevi de başlattı.

Soyismini vermeyen Özgürlük İçin Yürüyüş Topluluğu üyesi Tess, 10 kişinin yaklaşık 6 aydır açlıktan ölen Gazze halkına için açlık grevi başlattığını ifade etti.

"Fransa, İsrail'e mermi ve silah ihraç etmeye devam ediyor"

Tess, Gazze'de ölen ve abluka altındaki insanlar için bu "sembolik eylemi" yaptıklarını belirterek, İsrail'in Gazzelileri bilinçli şekilde aç bıraktığını savundu.

"Bugün Fransa'nın suç ortaklığını kınamak için Dışişleri Bakanlığı'nın önündeyiz. Fransa, İsrail'e mermi ve silah ihraç etmeye devam ediyor." diyen Tess, ülkesinin İsrail'e karşı şu ana kadar yaptırım uygulamadığını söyledi.

3 gün boyunca sürdürecekler

Tess, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Gazze'de ciddi bir soykırım yaşanma riski olduğunu duyurduğuna işaret ederek, açlık grevini 3 gün boyunca Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın önünde sürdüreceklerini anlattı.

Eylemcilerin bir kısmının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son buluncaya kadar açlık grevine devam edeceğini aktaran Tess, "Herkes yapabildiği ve sağlık durumuna göre (grevi) yapacak." dedi.

İsrail'e yaptırım istiyorlar

Tess, Fransa'dan İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını, Fransız asıllı İsrail askerlerini adalet önüne çıkarmasını ve Gazze'ye yapılan insani yardımın engellenmemesini talep ettiklerini ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)