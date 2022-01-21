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    Fransa'da güvenlik güçlerinin drone kullanımı onaylandı

    Fransa'da Anayasa Mahkemesi, güvenlik güçlerinin drone kameralarını kullanımına ilişkin yeni düzenlemeye onay verdi.
    • AA
    • 21.01.2022 - 07:08
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    Fransa'da güvenlik güçlerinin drone kullanımı onaylandı

    Fransa'da tartışmalı güvenlik güçlerinin drone kullanma izni çıktı.

    Anayasa Mahkemesi'nden drone kameralarının kullanımına ilişkin yeni düzenlemeye onay çıktı.

    Mahkemeden yapılan açıklamada, Aralık 2021'de kabul edilen iç güvenlik yasasında kişilerin ve gösterilerin güvenliğinin sağlanması, olası terör saldırılarının önlenmesi ve sınırların izlenmesi için güvenlik güçlerinin valiliğin onayını alarak drone kameralarını kullanımını içeren maddelerin kabul edildiği belirtildi.

    VALİDEN İZİN ALINACAK

    Güvenlik güçlerine acil durumlarda drone kameralarını kullanmasına izin veren maddenin onaylanmadığı, bunun anayasaya aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, bu konuda validen izin alınabilmesi için gerekliliğinin ispat edilmesi gerektiği kaydedildi.

    Açıklamada, zabıtaların drone kameralarını kullanamayacağı aktarıldı.

    Fransa da güvenlik güçlerinin drone kullanımı onaylandı #1


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