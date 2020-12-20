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    Fransa'da halkın yüzde 60'ı Cumhurbaşkanı Macron'dan memnun değil

    Ülkede çevrimiçi yapılan ankete göre Macron'un popülaritesi, aralık ayında 3 puan düşerek yüzde 38'e geriledi.
    • AA
    • 20.12.2020 - 08:39
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    Fransa'da halkın yüzde 60'ı Cumhurbaşkanı Macron'dan memnun değil

    Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP), Fransız basını için 9-17 Aralık tarihleri ​​arasında, 18 yaş ve üstü 1936 kişi ile çevrimiçi yaptığı anket, hükümete ilişkin popülarite ve memnuniyet durumlarını araştırdı.

    Anket, Fransızların yüzde 60'ının, koronavirüs nedeniyle karantinada olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, yüzde 59'unun da Başbakan Jean Castex'ten memnun olmadığını ortaya çıkardı.

    MACRON’A GÜVENMİYORLAR

    Araştırma ayrıca Macron'un popülerliğinin, aralık ayında 3 puan düşerek yüzde 38'e, Başbakanınkinin ise 2 puan düşerek yüzde 37'ye gerilediğini gösterdi.

    Kasım ayında yapılan bir anket de, ülkede 10 Fransızdan 7'sinin koronavirüs salgınıyla mücadelede Macron yönetimine güvenmediğini ve hükümetin salgınla mücadeledeki tedbirlerini tutarsız bulduğunu göstermişti.

    Fransa da halkın yüzde 60 ı Cumhurbaşkanı Macron dan memnun değil #1

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