Fransa'da hükümet değişti...Emmanuel Macron'a gay başbakan! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elisabeth Borne'un bıraktığı başbakanlık koltuğuna Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı atadı. Attal, Fransa'nın en genç ve ilk eşcinsel başbakanı olarak tarihe geçti.

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Emmanuel Macron yönetimindeki Fransa'da skandallar bitmiyor.

Toplumun geniş kesimleriyle bir türlü anlaşamayan Macron, özellikle hizmet sektörünün ve Afrika'da ülkenin etkinliğini yitirmesiyle de siyasi elitlerin hedefi haline geldi.

Siyasi krizler üst üste gelince ülkede başbakan değişimi yaşandı.

Dün Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada; Borne'un, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunduğu, Macron'un da kabul ettiği belirtildi.

Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal

Bugün yapılan açıklamayla yeni başbakan belli oldu.

Cumhurbaşkanı Macron'un, eşcinselliğiyle tanınan Gabriel Attal'ı başbakan olarak atayarak kendisine hükümet kurma görevi verdiği belirtildi.

Gay lobileri bastırdı, gay bakan başbakan oldu

34 yaşındaki Attal, bugüne kadar Laurent Fabius'un taşıdığı "Fransa’nın en genç başbakanı" ünvanının yeni sahibi olurken atamada, eşcinsel lobilerinin baskısının da etkili olduğu yorumları yapıldı.

Bunun yanında Attal, Franda tarihinde farklı bir yönü ile de tarihe geçti. Genç Başbakan, Fransa tarihinde açıkça eşcinsel olduğunu ifade eden ilk başbakan olarak tarihe geçti.

Bakanlığı döneminde aba giymeyi yasaklamıştı

Attal, Borne'un dün istifasını Cumhurbaşkanı​​​​​​​ Macron'a sunmasının ardından, başbakanlık koltuğu için anılan isimler arasında yer alıyordu.

Geçen yıl Pap Ndiaye yerine Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Attal, son 65 yılda hükümette yer alan üyeler arasında "en genç" isimdi.

Attal'ın, bakanlık döneminde laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle devlet okullarında abaya (uzun elbise) giyilmesini yasaklaması tartışma yaratmıştı.

Ülkede 27 Ağustos 2023'te alınan "abaya yasağı" kararı, hak ve özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle Danıştay’a taşınmış, Danıştay yasağın "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarını ihlal etmediğine" hükmetmişti.