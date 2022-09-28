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    Fransa’da hükümetin enerji tasarrufu kampanyası dalga konusu oldu

    Fransa’da hükümetin enerji tasarrufu kampanyası dalga konusu oldu

    Başbakan Elisabeth Borne ve kabinesinin, enerji tasarrufu için vatandaşa örnek olma girişiminde mont ve boğazlı kazak giymeleri, Twitter'de Fransızların en çok yorum yaptığı konu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 17:31
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    Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte küresel çapta enerji krizi başladı.

    Rusya'ya bağımlılık nedeniyle bu krizi en derinden hissedenler ise Avrupa ülkeleri oldu.

    Kara kışa hazırlanan ülke yönetimleri birbirinden ilginç tasarruf önlemleri alırken Fransa'da da bir farkındalık kampanyası başladı.

    Kombiyi açmak yerine mont giyelim kampanyası

    Fransız kanalı BFMTV’nin haberine göre, Başbakan Elisabeth Borne başta olmak üzere hükümet üyeleri, enerji tasarrufu bilincini yaygınlaştırmak için soğuk günlerde kalorifer derecesini artırmak yerine kışlık elbiselerini giyerek halkın karşısına çıkacak.

    Başbakan mont, bakanı boğazlı kazak giydi

    İlk adımı Başbakan Borne mont, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire boğazlı kazak giyerek başlattı.

    Başbakan Borne, gün içinde tüm resmi temaslarında giydiği montlarını çıkarmazken Ekonomi Bakanı Le Maire ise giydiği boğazlı kazakla fotoğraf paylaştı.

    Frasızlar sosyal medyada dalga geçti

    Hükümetin kampanyası ise Twitter'ın Fransa gündeminde dalga konusu oldu.

    Borne ve Le Maire'in fotoğrafları, birbirinden eğlenceli capslere dönüştürüldü.

    Fransa’da hükümetin enerji tasarrufu kampanyası dalga konusu oldu #1

    Fransa'da tasarruf tartışmaları

    Hükümetin klimaların kısıtlı kullanılması başta olmak üzere tasarruf çağrısı yaptığı yaz döneminde, bakanların resmi araçlarının bir toplantı sırasında Elysee Sarayı önünde çalışır durumda olması tepki toplamıştı.

    Öte yandan enerji sıkıntısı yaşanan ülkede, hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması ve buna uymayanlara yaptırım uygulanması tartışılıyor.

    Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen ise "enerji sıkıntısına çözüm bulunması yerine bu girişime yeltenen hükümeti eleştirerek" tepki gösterdi.

    Fransa’da hükümetin enerji tasarrufu kampanyası dalga konusu oldu #2

    Fransa’da hükümetin enerji tasarrufu kampanyası dalga konusu oldu #3

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