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    Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı

    Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı

    Macron'un Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini söylemesinden sonra Fransa'da karikatürler devlet binalarında gösterime sokuldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 14:47
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 15:00
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hedefinde yine Müslümanlar var...

    Macron geçtiğimiz gün, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty'nin cenaze töreninde özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, Hz. Muhammed'e hakaret eden  karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

    MACRON TALİMATI VERDİ

    Macron'un bu açıklamalarından sonra Fransa'da , İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri devlet binalarında yerini buldu.

    Fransız Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler, dün gece Montpellier ve Toulouse şehirlerinde devlet kurumlarına ait binalarda gösterildi.

    Paylaşılan karikatürlerde, Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." ve "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadesine yer verildi.

    Fransa da Hz. Muhammed e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı #1

    Fransa da Hz. Muhammed e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı #2

    Fransa da Hz. Muhammed e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı #3

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