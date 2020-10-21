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- Fransa’da iki Müslüman kadına bıçaklı saldırı
Fransa’da iki Müslüman kadına bıçaklı saldırı
Eyfel Kulesi yakınlarında Cezayir uyruklu iki Müslüman kadına bıçakla saldıranlar gözaltına alınırken, ırkçı kadınların ‘cinayete teşebbüs’ suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.
- DHA
- 21.10.2020 - 10:24
Fransa’nın başkenti Paris'te meydana gelen olayda, Eyfel Kulesi yakınlarındaki mağazada alışveriş çıkışı Cezayir uyruklu Kenza (49), Amel (46) adlı Müslüman kadınların, iki ırkçı kadın tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.
Fransız medyası, olay sırasında Müslüman kadınlara saldıran ırkçı saldırganların "Pis Araplar" diye bağırdığını aktardı.
İKİSİ DE GÖZALTINDA
Polisin, iki ‘ırkçı’ saldırganı gözaltına aldığı ifade edilirken, saldırganların ‘cinayete teşebbüs’ suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.