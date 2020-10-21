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    Fransa’da iki Müslüman kadına bıçaklı saldırı

    Eyfel Kulesi yakınlarında Cezayir uyruklu iki Müslüman kadına bıçakla saldıranlar gözaltına alınırken, ırkçı kadınların ‘cinayete teşebbüs’ suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 10:24
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    Fransa’da iki Müslüman kadına bıçaklı saldırı

    Fransa’nın başkenti Paris'te meydana gelen olayda, Eyfel Kulesi yakınlarındaki mağazada alışveriş çıkışı Cezayir uyruklu Kenza (49), Amel (46) adlı Müslüman kadınların, iki ırkçı kadın tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.

    Fransız medyası, olay sırasında Müslüman kadınlara saldıran ırkçı saldırganların "Pis Araplar" diye bağırdığını aktardı.

    İKİSİ DE GÖZALTINDA

    Polisin, iki ‘ırkçı’ saldırganı gözaltına aldığı ifade edilirken, saldırganların  ‘cinayete teşebbüs’ suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

    Fransa'da Müslüman kadınlara ırkçı saldırı İZLE

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